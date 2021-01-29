Почти два года в колонии-поселении проведет барнаулец за смертельное ДТП

В Барнауле суд вынес приговор водителю, который сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила смертельные травмы. В прокуратуре Алтайского края рассказали обстоятельства аварии.

ДТП произошло в апреле 2020 года. Мужчина на Toyota Corona ехал по пр. Ленина в направлении ул. Чеглецова со скоростью около 53 км/ч.

«Погода была пасмурная, уличное освещение работало. Неожиданно для него на расстоянии около 10 метров до нерегулируемого пешеходного перехода на панели приборов загорелась контрольная лампа давления масла. Когда же водитель поднял взгляд на дорогу, обнаружил переходившую дорогу женщину», — рассказали в ведомстве.

Водитель не смог избежать столкновения и сбил пешехода. Она получила переломы черепа, травмы головы, грудной клетки и живота. Спустя три дня пострадавшая умерла в больнице.

Суд приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей и обратил взыскание на автомобиль», — добавили в прокуратуре.