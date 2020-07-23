Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Почти как в GTA. Сибиряк в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины

21-летнего житель Красноярского края предстанет перед судом за то, что в нетрезвом виде угонял машины, катался, а затем бросал их, пишет РИА Новости.

ВАЗ-21011 Евгения Куракова.
ВАЗ-21011 Евгения Куракова.

В 2019 году в полицию поступило шесть заявлений об угонах отечественных автомобилей общей стоимостью 700 тыс. рублей.

Согласно материалам следствия, злоумышленник проникал в машины без сигнализации, катался на них и бросал. Также известно, что из трех машин он похитил вещи на сумму около 120 тыс. рублей.

Полиция удалось найти угонщика — им оказался житель Назарово, Красноярского края. По его словам, машины он угонял будучи пьяным.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «кража». Материалы направлены в суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость