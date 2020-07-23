Почти как в GTA. Сибиряк в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины

21-летнего житель Красноярского края предстанет перед судом за то, что в нетрезвом виде угонял машины, катался, а затем бросал их, пишет РИА Новости.

В 2019 году в полицию поступило шесть заявлений об угонах отечественных автомобилей общей стоимостью 700 тыс. рублей.

Согласно материалам следствия, злоумышленник проникал в машины без сигнализации, катался на них и бросал. Также известно, что из трех машин он похитил вещи на сумму около 120 тыс. рублей.

Полиция удалось найти угонщика — им оказался житель Назарово, Красноярского края. По его словам, машины он угонял будучи пьяным.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «кража». Материалы направлены в суд.