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Происшествия

Почти «Ирония судьбы». Житель Новоалтайска пытался поселиться в чужой квартире

СУ СК РФ по Алтайскому краю завершило расследование по делу о мужчине, который пытался поселиться в чужой квартире в Новоалтайске. Об этом пишет официальный сайт ведомства.

Дверь. Квартира.
Дверь. Квартира.
СС0

Сообщается, что в апреле 2019 года 23-летний житель Новоалтайска выпивал в гостях у соседей. По дороге домой он перепутал подъезды и стал стучать в квартиру, которую счёл своей. После того как хозяйка открыла ему дверь, он выставил женщину на лестничную площадку и запер дверь изнутри.

Хозяйка вызвала полицию. Несмотря на попытки скрыться от правоохранителей, преступник был задержан.

В итоге мужчина признал свою вину и объяснил, что был пьян и дезориентирован. Теперь его обвиняют по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица», ему грозит штраф до 43 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трёх месяцев.

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