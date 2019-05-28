Почти «Ирония судьбы». Житель Новоалтайска пытался поселиться в чужой квартире

СУ СК РФ по Алтайскому краю завершило расследование по делу о мужчине, который пытался поселиться в чужой квартире в Новоалтайске. Об этом пишет официальный сайт ведомства.

Сообщается, что в апреле 2019 года 23-летний житель Новоалтайска выпивал в гостях у соседей. По дороге домой он перепутал подъезды и стал стучать в квартиру, которую счёл своей. После того как хозяйка открыла ему дверь, он выставил женщину на лестничную площадку и запер дверь изнутри.

Хозяйка вызвала полицию. Несмотря на попытки скрыться от правоохранителей, преступник был задержан.

В итоге мужчина признал свою вину и объяснил, что был пьян и дезориентирован. Теперь его обвиняют по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица», ему грозит штраф до 43 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трёх месяцев.