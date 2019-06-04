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Происшествия

Почти 1400 коров могли заразиться туберкулезом от человека в Приангарье

Туберкулез обнаружили у коров молочной фермы компании «Иркутский масложиркомбинат» в селе Олонки Приангарья.

Теленок и коровы. Животноводство.
Теленок и коровы. Животноводство.
СС0

«Факт подтвержден лабораторными исследованиями, проведенными в Иркутске и Красноярске. По заключению болезнь передалась животным от человека. Производство молока прекращено», — отметили власти.

Введен карантин. Весь крупно-рогатый скот будет «ликвидирован» до 1 июля, уточнили в администрации. Планируется забить 1360 голов. Мясо сдадут на Усть-Ордынский комбинат — оно, по данным специалистов, «совершенно безопасно для употребления в пищу».

Все деревянные конструкции фермы будут сожжены, пишет Тайга.инфо. Во время простоя объект будет находиться под охраной. 80 работников, механизаторы, скотники, доярки временно останутся без своих рабочих мест.

Все жители Олонок проходят обследование на туберкулез.

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