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Почти 30 млрд пенсионных рублей «потеряли» в этом году НПФ

Три из 10 крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России в этом году продолжили терять накопления населения, сообщает Finanz cо ссылкой на данные РИА Рейтинг.

Деньги.
Деньги.
СС0

Два фонда группы «Открытие», НПФ, ранее принадлежавший скрывающемуся в Лондоне миллиардеру Борису Минцу, а также еще два фонда за пределами первой десятки — за полгода принесли клиентам 29,5 млрд рублей убытка.

Максимальные потери зафиксировал НПФ «Будущее», куда 4,5 млн россиян отнесли 295,9 млрд рублей. Фонд показал отрицательную доходность в 6% за январь—июнь, растеряв 17,8 млрд рублей.

Фонд «Лукойл-гарант», занимающий 6-е место в стране с накоплениями в 267,1 млрд рублей и 3,6 млн человек клиентов, получил убыток в 1,7%, или 4,5 млрд рублей.

НПФ «Электроэнергетики», замыкающий топ-10 по России с накоплениями на 127,3 млрд рублей, получил 4,7% убытка, или 5,09 млрд рублей в денежном выражении.

Лидером антирейтинга стал НПФ «Социальное развитие» (26-е место по РФ), показавший отрицательную доходность в 17,4%. Это соответствует суммарному убытку в 1,6 млрд рублей, пишет «Росбалт».

Из НПФ «Образование» потерялось 504 млн рублей накоплений при отрицательной доходности в 9,7%.

Ликвидация

На март более 30 НПФ были в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Лопнувшие фонды

В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 млрд рублей, к ним предъявлено 2,2 млн требований от кредиторов, подавляющее большинство которых — клиенты, размещавшие пенсионные деньги.

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