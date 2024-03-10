10 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Почти неделю ищут пропавшего подростка в Алтайском крае. Возбуждено дело об убийстве

В Змеиногорске 4 марта пропал Зейферт Артем Александрович, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт". Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СК по краю.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

16-летнего подростка ищут седьмой день.

Приметы: рост 165 см, худой, волосы русые, глаза серые.

Одежда: серая куртка, синие штаны, синие кроссовки с красными вставками, серая шапка.

Пропал подросток.
Пропал подросток.
"ЛизаАлерт"

Следователями СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения юноши, назначены генетические экспертизы, проводятся допросы очевидцев.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Зейферт А. А. либо видевших его, просьба сообщить по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость