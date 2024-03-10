Почти неделю ищут пропавшего подростка в Алтайском крае. Возбуждено дело об убийстве

16-летнего подростка ищут седьмой день.
Приметы: рост 165 см, худой, волосы русые, глаза серые.
Одежда: серая куртка, синие штаны, синие кроссовки с красными вставками, серая шапка.
Следователями СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения юноши, назначены генетические экспертизы, проводятся допросы очевидцев.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Зейферт А. А. либо видевших его, просьба сообщить по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112.
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