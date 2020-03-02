Почти полкилометра рельсов повреждено из-за схода грузовых вагонов в Забайкалье

Сход с рельсов 12 вагонов грузового поезда произошел 2 марта 2020 года в 1 час 25 минут по местному времени на перегоне «Жипхеген — Хилок» Забайкальской железной дороги.
В результате схода жертв и пострадавших нет. Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна, одна опора контактной сети.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как уточняет «Тайга.инфо», из-за происшествия задержаны поезда дальнего следования № 70 Москва — Чита, № 69 Чита — Москва, № 321 Иркутск — Забайкальск. Кроме того, отменены пригородные поезда.
Для ликвидации последствий аварий к месту происшествия направлены два восстановительных поезда.