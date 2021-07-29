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Происшествия

30 россиян пострадали от укусов опасных пауков

В Волгоградской области россияне массово пострадали от укусов смертельно опасных пауков, пишет «Волгоградская правда».

Выставка «Удивительный мир пауков».
Выставка «Удивительный мир пауков».
Анна Зайкова.

Жертвами членистоногих стали как минимум 30 человек в Волгограде, Светлом Яре и Среднеахтубинском районе.

Так, в городские медицинские учреждения доставили 16 человек после укуса паука Сака и 14 — каракуртов (пауков из вида черная вдова). Помимо этого зарегистрированы амбулаторные обращения.

Как рассказал РИАЦ заведующий Центром острых отравлений ГУЗ «ГКБ СМП № 25», врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов, паук Сак не представляет смертельной опасности для человека. Однако его укус может подорвать здоровье. В месте укуса появляются колющие и жгучие боли, позже появляется отек, тошнота, общая слабость, пишет Lenta.ru.

Врачи призвали горожан незамедлительно обращаться за медицинской помощью, особенно при наличии сопутствующих заболеваний.

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