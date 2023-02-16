16 февраля
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Происшествия

Почти 200 тыс. шоколадных яиц «умыкнул» взрослый сладкоежка

Мужчина осужден за кражу почти 200 тыс. шоколадных яиц на сумму около 40 тыс. фунтов стерлингов.

Киндер-сюрприз. Шоколад. Шоколадное яйцо.
Киндер-сюрприз. Шоколад. Шоколадное яйцо.
CC0

Это случилось в Великобритании.

32-летний сладкоежка в суде признал себя виновным в нанесении ущерба и краже, пишет CNN. Десятки тысяч яиц с бело-желтой мягкой помадкой в центре украдены 11 февраля.

Пропажу обнаружили, когда вора остановила дорожная полиция. Мужчина использовал болгарку, чтобы проникнуть в производственный блок, чтобы похитить шоколад, сообщает Газета.Ru.

При задержании полицией вор не оказывал никакого сопротивления. Таким образом помогла спасти Пасху — так эти яйца считаются культовыми и их часто приобретают к этому празднику.

Ранее в Германии на берег моря выбросило тысячи яиц с игрушками внутри. Предполагается, что яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в Бремерхафен во время шторма. Яйца-сюрпризы приходится собирать, чтобы очистить пляж.

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