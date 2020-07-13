Почти 10 тысяч уголовников досрочно освободят в США для увеличения дистанции в тюрьмах

В США власти Калифорнии планируют досрочно освободить из местных тюрем около 10 тыс. заключенных, чтобы избежать вспышек COVID-19, сообщает Assosiated Press.

«Чтобы продолжать эффективно бороться с вирусом, мы должны создать больше пространства в наших тюрьмах, как для увеличения физической дистанции, чтобы замедлить распространение COVID-19, так и для облегчения огромных проблем, с которыми сотрудники сталкиваются каждый день», — сказал секретарь Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации.

Досрочно освободят заключенных, которым осталось отбывать наказание менее года.

Эта мера не распространяется на осужденных за тяжелые и насильственные преступления, а также заключенных за преступления в период с 1 марта по 5 июля.

Этим критериям соответствуют около 108 тыс. человек, которые отбывают заключение в тюрьмах штата, пишет polit.ru. Из них планируется освободить досрочно около 10 тыс. человек.

Из-за опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных еще в марте.