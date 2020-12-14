Почти три миллиона рублей перевела жительница Барнаула мнимому любовнику по переписке

47-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника — она перевела ему почти три миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина познакомилась с аферистом в социальных сетях — тот представился ей военнослужащим зарубежной армии.

Виртуальный «возлюбленный» сообщил, что ему должны перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за доставку медицинского оборудования. Он попросил потерпевшую снять всю сумму, предварительно создав счет на её имя.

Через неделю после открытия счета на почту потерпевшей пришло электронное письмо о начислении всей суммы. Но для ее снятия необходимо внести 5 800 фунтов стерлингов (580 000 рублей) на счет представителя одного из российских банков. Женщина ничего не заподозрила подвоха и перевела средства.

Спустя еще неделю ей пришло другое письмо — теперь доверчивую жительницу Барнаула попросили внести налог на добавленную стоимость на сумму 22 000 фунтов стерлингов (2 340 000 рублей), что она и совершила двумя платежами.

Но мошенники решили на этом не останавливаться и снова потребовали денег. После этого женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».