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Происшествия

Под Барнаулом автомобиль Renault сбил трех дорожных рабочих, один из них скончался

В пригороде Барнаула утром 20 февраля автомобиль Renault Trafic сбил трех человек и врезался в стоящую машину, сообщает ГИБДД города.

ДТП на Павловском тракте 20 февраля.
ДТП на Павловском тракте 20 февраля.
Евгений Ларионов в vk.com/barneos22

ДТП произошло в 9:40 на 19 км Павловского тракта в сторону села Новомихайловка. Автомобиль Renault Trafic под управлением 43-летнего мужчины сбил трех дорожных рабочих. После этого иномарка врезалась в стоящий ГАЗ 330232.

В результате ДТП 63-летний пешеход скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Кроме того, пострадали 46-летний и 23-летний мужчины. Им оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1, госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Барнаула, бригада скорой медицинский помощи, МЧС. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.

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