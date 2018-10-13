В поселке Кубанка под Барнаулом горят несколько домов (обновлено)

Подписчики сообщества «Барнаул 22» сообщают , что в Калманском районе произошел крупный пожар в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.

По словам местных жителей, ураганным ветром небольшой пожар перекинулся на дома, огонь пошел по деревне. Очевидцы пишут, что сначала приехала только одна пожарная машина. Спустя время к поселку начали подтягиваться и другие спасатели.

Свидетели пожара сообщают, что уже горит несколько домов. По их данным, одна постройка сгорела дотла. Огонь перекинулся на местную школу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что в поселке горит 2 дома. Пожарные борются с огнем, к месту ЧП направлены дополнительные силы. Тушение осложняется сильным ветром, пострадавших нет.

Напомним, на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.