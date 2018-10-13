Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
152

В поселке Кубанка под Барнаулом горят несколько домов (обновлено)

Подписчики сообщества «Барнаул 22» сообщают, что в Калманском районе произошел крупный пожар в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.

Пожар в Кубанке.
Пожар в Кубанке.
vk.com/barneos22

По словам местных жителей, ураганным ветром небольшой пожар перекинулся на дома, огонь пошел по деревне. Очевидцы пишут, что сначала приехала только одна пожарная машина. Спустя время к поселку начали подтягиваться и другие спасатели.

Свидетели пожара сообщают, что уже горит несколько домов. По их данным, одна постройка сгорела дотла. Огонь перекинулся на местную школу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что в поселке горит 2 дома. Пожарные борются с огнем, к месту ЧП направлены дополнительные силы. Тушение осложняется сильным ветром, пострадавших нет.

Напомним, на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка