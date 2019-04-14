Под Барнаулом из-за поджога травы сгорели дотла два жилых дома

Как сообщается в интернет-сообществе Barnaul22, сгоревшие дома располагались в переулках 14 и 15. Ранее об одном из случившихся пожаров написал с своем Instagram директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Находящийся рядом лесной массив огонь не задел. О пострадавших в пожарах, не известно.
Напомним, 13 апреля МЧС по Алтайскому краю сообщил о резком росте травяных пожаров. Только за один день сообщалось о более чем 280 термоточках в регионе.
«Практически каждая из них — пал травы, следствие чьего-то преступного хулиганства, безалаберности, обычной неосторожности. Ведь каждому очевидно: при таких погодных условиях проведение огневых работ или просто баловство с огнем почти неизбежно могут привести к беде», — отметили в ведомстве.