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Происшествия

Под Барнаулом из-за поджога травы сгорели дотла два жилых дома

13 апреля в поселке Лесной произошел сильный пожар. Как сообщают очевидцы, возгорание началось на полях. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые строения.

Пожар в поселке Лесной
Пожар в поселке Лесной
https://vk.com/barneos22

Как сообщается в интернет-сообществе Barnaul22, сгоревшие дома располагались в переулках 14 и 15. Ранее об одном из случившихся пожаров написал с своем Instagram директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Находящийся рядом лесной массив огонь не задел. О пострадавших в пожарах, не известно.

Напомним, 13 апреля МЧС по Алтайскому краю сообщил о резком росте травяных пожаров. Только за один день сообщалось о более чем 280 термоточках в регионе.

«Практически каждая из них — пал травы, следствие чьего-то преступного хулиганства, безалаберности, обычной неосторожности. Ведь каждому очевидно: при таких погодных условиях проведение огневых работ или просто баловство с огнем почти неизбежно могут привести к беде», — отметили в ведомстве.

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