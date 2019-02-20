Под Барнаулом Lexus повис на разделительной полосе

о неизвестной причине автомобиль Lexus протаранил разделитель и повис на нем. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших неизвестно.
ДТП произошло недалеко от речки Лосиха за Новым мостом чрез Обь, за Барнаулом, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».
о неизвестной причине автомобиль Lexus протаранил разделитель и повис на нем. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших неизвестно.
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