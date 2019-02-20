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Происшествия

Под Барнаулом Lexus повис на разделительной полосе

ДТП произошло недалеко от речки Лосиха за Новым мостом чрез Обь, за Барнаулом, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

ДТП за Новым мостом.
ДТП за Новым мостом.
vk.com/incident22.

о неизвестной причине автомобиль Lexus протаранил разделитель и повис на нем. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших неизвестно.

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