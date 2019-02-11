В коттеджном поселке под Барнаулом нашли труп мужчины

В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что труп обнаружили еще 7 февраля. По предварительной информации, погибший ранее числился пропавшим без вести.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
В коттеджном поселке «Фирсова Слобода» нашли труп мужчины, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что труп обнаружили еще 7 февраля. По предварительной информации, погибший ранее числился пропавшим без вести.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter