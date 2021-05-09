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Происшествия

Под Барнаулом погиб молодой водитель «Лады», ранним утром влетев на встречке в грузовик

В Алтайском крае утром 9 мая произошло ДТП, в котором погиб 25-летний водитель отечественного автомобиля, сообщает региональное МВД.

ДТП. Село Калистратиха, Алтайский край.
ДТП. Село Калистратиха, Алтайский край.
vk.com/barneos22.

ДТП произошло утром 9 мая — на 42-м километре трассы А-322 «Барнаул-Рубцовск», в трех километрах от села Калистратиха.

«Водитель 1996 года рождения на автомобиле ВАЗ-2110 выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Canter под управлением водителя 1984 года рождения», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель отечественного авто скончался. Водителю грузовика на месте оказали медпомощь.

Погибший ехал со стороны Алейска в направлении Барнаула. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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