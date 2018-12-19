Под Барнаулом произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

ДТП произошло в 20:40. По предварительной информации, автомобиль Nissan Almera двигался со стороны Павловска в направлении Барнаула и выехал на встречную полосу, где это запрещено. Иномарка столкнулась с КамАЗом под управлением 58-летнего мужчины.
В результате аварии от полученных телесных повреждений на месте ДТП скончался 53-летний водитель Nissan. Крмое того, медики осмотрели 29-летнего пассажира иномарки, госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.
Напомним, 18 декабре в Барнауле после ДТП пострадал другой водитель автомобиля Nissan Almera.