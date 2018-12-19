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Под Барнаулом произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

В Павловском районе вечером 18 декабря столкнулись автомобиль Nissan Almera и КамАЗ. В результате аварии погиб водитель иномарки, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

ДТП произошло в 20:40. По предварительной информации, автомобиль Nissan Almera двигался со стороны Павловска в направлении Барнаула и выехал на встречную полосу, где это запрещено. Иномарка столкнулась с КамАЗом под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии от полученных телесных повреждений на месте ДТП скончался 53-летний водитель Nissan. Крмое того, медики осмотрели 29-летнего пассажира иномарки, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, 18 декабре в Барнауле после ДТП пострадал другой водитель автомобиля Nissan Almera.

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