Под Барнаулом пропал мужчина. Волонтеры объявили срочный сбор

Приметы
- Рост: 175 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: седые, короткая стрижка
Был одет
- Куртка цвета хаки до колен
- Рубашка в клетку
- Светлые серо-коричневые брюки,
- Чёрная шапка, чёрные сапоги
Валерий Крель.
lizaalert.org
Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего. Всех, кто знает, где он находится, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8−800−700−54−52.
Ранее в Рубцовске пропал 21-летний Михаил Кударь. Молодой человек перестал выходить на связь 6 февраля.