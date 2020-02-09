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Происшествия

Под Барнаулом пропал мужчина. Волонтеры объявили срочный сбор

В Барнауле объявили о пропаже жителя поселка Южный Валерия Крель. 51-летний мужчина ушел из дома 8 февраля около 20:00 и о его местонахождении ничего не известно, сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина. Зима.
Мужчина. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Приметы

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: нормальное
  • Цвет глаз: карие
  • Волосы: седые, короткая стрижка

Был одет

  • Куртка цвета хаки до колен
  • Рубашка в клетку
  • Светлые серо-коричневые брюки,
  • Чёрная шапка, чёрные сапоги
Валерий Крель.
Валерий Крель.
lizaalert.org

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего. Всех, кто знает, где он находится, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8−800−700−54−52.

Ранее в Рубцовске пропал 21-летний Михаил Кударь. Молодой человек перестал выходить на связь 6 февраля.

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