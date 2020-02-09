Под Барнаулом пропал мужчина. Волонтеры объявили срочный сбор

В Барнауле объявили о пропаже жителя поселка Южный Валерия Крель. 51-летний мужчина ушел из дома 8 февраля около 20:00 и о его местонахождении ничего не известно, сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».