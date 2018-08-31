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1 сентября
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СМИ: под Барнаулом священника задержали по подозрению в надругательстве над девочкой

Настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района задержали по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

По предварительной информации, преступление произошло вечером 20 июля в Октябрьском районе Барнаула на берегу Оби. От насильственных действий сексуального характера пострадала девочка 2005 года рождения. Известно, что она учится в средней школе.

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Происшествия

Возбудили уголовное дело. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В СУ СКР по Алтайскому краю отказались комментировать altapress.ru эту информацию. В региональном МВД сообщили, что не в курсе ситуации.

В администрации Черемновского сельсовета altapress.ru сказали, что им ничего неизвестно о случившемся. Дозвониться до настоятеля местного храма не удалось — «абонент недоступен».

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