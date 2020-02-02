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Происшествия

Под Барнаулом в санитарной зоне создали незаконную свалку снега

В районе Змеиногорского тракта на улице Нагорная 6-я организована незаконная свалка снега, сообщил «Банкфаксу» житель Барнаула .По его словам, там уже несколько лет разгружаются самосвалы с грязным снегом. Это происходит на территории, которая предназначена для жилищного строительства и включена в зону санитарной охраны.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

В администрации Барнаула «Банкфаксу» сказали, что городские дорожники к свалке снега отношения не имеют.

В сброшенном снеге содержится немало примесей — от выхлопных газов до песка и соли. Это может негативно сказаться не только на воде, но и на почве в целом, поэтому снегоотвалы создают только в специальных местах в соответствии с санитарными и экологическими нормами.

В Барнауле ситуация с незаконной свалкой снега усугубляется тем, что эта территория находится неподалеку от ленточного бора, а в нескольких сотнях метров строится новый жилкомплекс.

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