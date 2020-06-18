Под Барнаулом в жестком ночном ДТП пострадали два водителя

Авария случилась на 201 км трассы Р-256. Водитель 1985 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer Cedia ехал со стороны Новосибирска и врезался в движущийся в попутном направлении ВАЗ-2115.
Отечественным авто также управлял водитель 1985 года рождения.
Оба они с травмами находятся в больнице.
Очевидцы говорят, что ВАЗ в результате ДТП перевернулся на крышу, а водитель иномарки якобы был в нетрезвом виде.
Также свидетели в группе «Инцидент Барнаул» пишут, что еще одна машина улетела в кювет — ее водитель не увидел аварию.