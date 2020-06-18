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Происшествия

Под Барнаулом в жестком ночном ДТП пострадали два водителя

Около полуночи 18 июня на подъезде к Барнаулу столкнулись два автомобиля. Пострадали оба водителя, рассказали altapress.ru в краевой ГИБДД.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Авария случилась на 201 км трассы Р-256. Водитель 1985 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer Cedia ехал со стороны Новосибирска и врезался в движущийся в попутном направлении ВАЗ-2115.

Отечественным авто также управлял водитель 1985 года рождения.

Оба они с травмами находятся в больнице.

Очевидцы говорят, что ВАЗ в результате ДТП перевернулся на крышу, а водитель иномарки якобы был в нетрезвом виде.

Также свидетели в группе «Инцидент Барнаул» пишут, что еще одна машина улетела в кювет — ее водитель не увидел аварию.

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