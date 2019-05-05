Под Барнаулом загорелся дачный поселок

Что стало причиной пожара и каков его масштаб пока не известно. На видеозаписи видно, что один дом уже горит, к другим огонь подобрался очень близко.
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В деревне Кислуха под Барнаулом днем 6 мая загорелись дачи. Об этом сообщают пользователи сообщества Barnaul22.
Что стало причиной пожара и каков его масштаб пока не известно. На видеозаписи видно, что один дом уже горит, к другим огонь подобрался очень близко.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter