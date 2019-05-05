Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Под Барнаулом загорелся дачный поселок

В деревне Кислуха под Барнаулом днем 6 мая загорелись дачи. Об этом сообщают пользователи сообщества Barnaul22.

Пожар в дачном поселке, деревня Кислуха.
Пожар в дачном поселке, деревня Кислуха.
Скриншот с видео.

Что стало причиной пожара и каков его масштаб пока не известно. На видеозаписи видно, что один дом уже горит, к другим огонь подобрался очень близко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость