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Происшествия

Под Новоалтайском фура подмяла «десятку», образовалась километровая пробка

Под Новоалтайском произошло ДТП с участием грузового автомобиля и отечественной легковушки, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

«За Новым мостом недалеко от развилки на Новоалтайск произошло ДТП. Фура подмяла десятку», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в результате происшествия на трассе скопилась большая пробка. О пострадавших не сообщается.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора составляет 1,5 километра. Скорость движения на этом участке — около 7−10 километров в час.

«Как же печально без второго моста. Случись что на Новом мосту и до свидания», — пишут в комментариях.

Напомним, Старый мост на длительный срок закрыт для движения из-за ремонтных работ.

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