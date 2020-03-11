Под Новоалтайском фура подмяла «десятку», образовалась километровая пробка

«За Новым мостом недалеко от развилки на Новоалтайск произошло ДТП. Фура подмяла десятку», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, в результате происшествия на трассе скопилась большая пробка. О пострадавших не сообщается.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора составляет 1,5 километра. Скорость движения на этом участке — около 7−10 километров в час.
«Как же печально без второго моста. Случись что на Новом мосту и до свидания», — пишут в комментариях.
Напомним, Старый мост на длительный срок закрыт для движения из-за ремонтных работ.