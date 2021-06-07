Под Новосибирском без вести пропала 17-летняя мать с малышом

В Новосибирской области полиция объявила в розыск 17-летнюю девушку и ее годовалого ребенка. Они пропали в пятницу, 4 июня, в местном поселке Элитный.

Как уточняет НГС, родственники только 7 июня сообщили о том, что девушка с ребенком пропали. В данный момент их разыскивают в окрестностях поселка Элитный. Близкие подали заявление в полицию.

Разыскиваются без вести пропавшие Саутиева Александра Александровна, 06.05.2004 года рождения, и Саутиев Иван Егорович, 11.05.2020 года рождения, которые 04.06.2021 года ушли из дома по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Элитный, и до настоящего времени их местонахождение не установлено, — передает ГУ МВД по региону.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 308−81−81, 232−15−08, +7 (951) 394-24-71 .

Ранее три жительницы столицы Республики Алтай заблудились в лесу, когда гуляли в урочище Актильщик в Шебалинском районе.