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Происшествия

Под Новосибирском произошло мощное землетрясение. Волна дошла до соседних регионов

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Землетрясение зафиксировали около 8:36 местного времени в 22 км восточнее от Искитима. В некоторых высотках Новосибирска люди ощущали толчки и вибрацию, в квартирах дрожали стекла. Одна из жительниц Новосибирска спутала землетрясение с головокружением.

Отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 км в четырех деревнях Искитимского района — их почувствовали жители Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово, пишет «Новосибирск онлайн». Так, жители села Харино, которое находилось в трех километрах от эпицентра, услышали гул, напоминающий грузовые машины и рассказали, что мебель в домах начала двигаться, сообщает НГС.

Сейсмоволна дошла дошли до Кузбасса — под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2, а в Новокузнецке — около 1.

К месту эпицентра прибыли три группы специалистов, которые зафиксируют возможные повреждения и установят, нет ли угрозы обрушения зданий, пишет РБК.

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