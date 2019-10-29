Под Новосибирском произошло мощное землетрясение. Волна дошла до соседних регионов

Землетрясение зафиксировали около 8:36 местного времени в 22 км восточнее от Искитима. В некоторых высотках Новосибирска люди ощущали толчки и вибрацию, в квартирах дрожали стекла. Одна из жительниц Новосибирска спутала землетрясение с головокружением.

Отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 км в четырех деревнях Искитимского района — их почувствовали жители Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово, пишет «Новосибирск онлайн». Так, жители села Харино, которое находилось в трех километрах от эпицентра, услышали гул, напоминающий грузовые машины и рассказали, что мебель в домах начала двигаться, сообщает НГС.

Сейсмоволна дошла дошли до Кузбасса — под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2, а в Новокузнецке — около 1.

К месту эпицентра прибыли три группы специалистов, которые зафиксируют возможные повреждения и установят, нет ли угрозы обрушения зданий, пишет РБК.