Под обрушившейся снежной крепостью погибла девочка

Дети строили крепость из снега, одна из девочек залезла в сугроб. Ребенка засыпало обрушившимся пластом, пишет Lenta.ru.
Взрослые пытались помочь — они откопали девочку и доставили ее в ЦРБ.
Но было уже поздно, врачи констатировали смерть ребенка.
Накануне восьмилетняя девочка умерла под обрушившейся снежной крепостью в деревне Леоново Калужской области, сообщает ГТРК «Калуга».
Дети строили крепость из снега, одна из девочек залезла в сугроб. Ребенка засыпало обрушившимся пластом, пишет Lenta.ru.
Взрослые пытались помочь — они откопали девочку и доставили ее в ЦРБ.
Но было уже поздно, врачи констатировали смерть ребенка.
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