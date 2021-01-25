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Происшествия

Под обрушившейся снежной крепостью погибла девочка

Накануне восьмилетняя девочка умерла под обрушившейся снежной крепостью в деревне Леоново Калужской области, сообщает ГТРК «Калуга».

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Дети строили крепость из снега, одна из девочек залезла в сугроб. Ребенка засыпало обрушившимся пластом, пишет Lenta.ru.

Взрослые пытались помочь — они откопали девочку и доставили ее в ЦРБ.

Но было уже поздно, врачи констатировали смерть ребенка.

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