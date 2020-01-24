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24 января
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Происшествия

Под Омском произошла массовая бойня в стиле «техасской резни бензопилой»

Жестокий инцидент на днях произошел в в селе Логиновка Омской области. О происшествии 24 января написал портал Om1.ru.

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

По данным издания, драка села Логиновка завязалась между парнями 27 и 29 лет и их более старшими оппонентами.

Причина конфликта выясняется. Журналисты отмечают, что в результате шесть человек, в числе которых четверо мужчин и две женщины, оказались на больничных койках с многочисленными тяжелыми травмами.

У них диагностированы переломы рук, черепно-мозговые травмы и рваные раны. Полицейские, прибыв на место преступления, изъяли сломанную биту и бензопилу.

Другие подробности кровавой бойни пока не известны.

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