Под предлогом продления сим-карты мошенники повесили кредит кредит на барнаульца

Злоумышленники позвонили мужчине и представились представителями одного из операторов сотовой связи.
Потерпевшему сказала, что у него истекает договор обслуживания сим-карты, и чтобы его продлить нужно было сообщить звонившему код из смс-сообщения.
Пострадавший сделал все точно так, как ему сказал мошенник. На следующий же день, когда житель Барнаула зашел в мобильное приложение банка, он увидел обналиченный счет.
После мужчина позвонил в банк и выяснил, что с его счета списано 115 тысяч рублей и оформлен кредит на 700 тыс. рублей.
Житель города Барнаул обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что, когда мужчина назвал мошеннику код из сообщения, то передал доступ в личный кабинет банка.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее по старой схеме: жительница Барнаула набрала кредитов и перевела деньги мошенникам.