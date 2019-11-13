Под прицелом видеокамер: россиянка 11 лет держала троих детей взаперти

В городе Усть-Катав (Челябинская область) обнаружили тело женщины, сгоревшей при пожаре в двухэтажном особняке. Незадолго до этого она обратилась в полицию для поиска троих своих сбежавших детей.

Беглецов нашли в тот же день, но сразу возвращать домой не стали. Дети рассказали, что последние 11 лет мать не выпускала их за пределы двора, пишут « ».

Поджог

Предварительно, особняк сгорел из-за поджога. Сбежавшие подростки в этот момент находились в отделении полиции, где рассказывали сотрудникам обстоятельства, которые вынудили совершить столь отчаянный шаг.

Тотальный контроль

Старшей дочери 20 лет, но даже после наступления совершеннолетия гиперопека матери над ней не пошла на спад. Она рассказала, что решила сбежать вместе с младшими братом и сестрой.

По рассказам детей, практически все детство они провели взаперти под жестким контролем матери.

Видеокамеры

Женщина установила по периметру дома камеры наблюдения и ни на шаг не отпускала от себя детей. Им было запрещено пользоваться интернетом и общаться с кем-либо из внешнего мира.

Обучение

Мать сама ходила за продуктами в магазин, в это время детям запрещалось выходить за пределы территории.

Обучение детей велось на дому, дети умеют читать и писать. Но сильно отстают в развитии от своих сверстников.

Органы опеки

Семья не состояла на учете в органах опеки и попечительства. По информации СМИ, социальные службы не навещали семью, так как даже не знали о ее существовании.

В министерстве социальных отношений Челябинской области подтвердили, что семья Азизовых не попадала в поле зрения служб опеки. За долгое время не поступало ни одного сигнала о возможных проблемах, и в целом семья считалась благополучной.

Мать работала на дому, была известной в городе частной портнихой. Алкоголь не употребляла.

Отец детей не знал о происходящем — после развода с матерью он жил и работал в другом регионе, но иногда навещал их.

О пытках

Мать, по всей вероятности, была в курсе ответственности, которая предусмотрена за совершенное ею деяние. Азизова своих детей не пытала, но внушала детям, что они без нее пропадут, пишет mail.ru.

Узнать о том, страдала ли женщина психическими заболеваниями, после ее смерти будет затруднительно.

Будущее

Сейчас дети проходят обследование в больнице — к работе с ними подключился квалифицированный психолог из системы соцзащиты населения. Работникам предстоит решить вопрос опеки над несовершеннолетними братом и сестрой. Формально их официальным представителем является отец, но пока у него нет средств, чтобы заняться их реабилитацией.

Сейчас проверяют, кто из родственников мог бы стать их опекуном.

Поскольку дети являются собственниками сгоревшего дома, прорабатывается вопрос о выделении им средств на ремонт жилого помещения. Также им помогают с оформлением документов и решают вопрос о назначении пенсии по потере кормильца.