Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием более 50 машин

В Приморье на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное произошло массовое ДТП, сообщает Primamedia .

Число аварий на коротком участке трассы составило 13, а участниками стали более 50 автомобилей. На месте работают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

По данным местных СМИ, в результате череды аварий движение в сторону города закрыто. Автовладельцев просят отказаться от поездок на личном транспорте. Начавшийся снегопад значительно осложнил обстановку на дороге.

Как сообщил ТАСС источник в региональном ГИБДД, количество поврежденных машин уточняется. Из-за погодных условий в настоящий момент во Владивостоке запрещен въезд в город большегрузного транспорта, а также для передвижения закрыт спуск и подъем по самым крутым улицам.