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Происшествия

Под юбками у забайкальских школьниц искали шпаргалки для экзамена

Перед проведением ЕГЭ по русскому языку в поселке Могойтуй (Забайкальский край) экзаменаторы и проверяющий персонал разделили старшеклассников по половому признаку и начали обыскивать на наличие шпаргалок.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

По словам родителей, девочек даже обыскивали под юбками, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации «ФедералПресс», дети, возмущенные и обиженные такими обысками, рассказали родителям о случившемся уже после экзамена — сразу же, как получили обратно свои телефоны.

Родственники выпускников написали жалобу в министерство образования Забайкальского края, пишет bfm.ru.

В пресс-службе ведомства подтвердили обращение родителей. Сейчас проводится проверка, затем пройдет селекторное совещание, где экзаменаторам напомнят, как нужно себя вести, пишет «Чита.ру»

Также родители волнуются о результате ЕГЭ. По их словам, дети, испытавшие такой стресс, могли сильно переволноваться и сдать экзамен на низкий балл.

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