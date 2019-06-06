Под юбками у забайкальских школьниц искали шпаргалки для экзамена

По словам родителей, девочек даже обыскивали под юбками, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации «ФедералПресс», дети, возмущенные и обиженные такими обысками, рассказали родителям о случившемся уже после экзамена — сразу же, как получили обратно свои телефоны.
Родственники выпускников написали жалобу в министерство образования Забайкальского края, пишет bfm.ru.
В пресс-службе ведомства подтвердили обращение родителей. Сейчас проводится проверка, затем пройдет селекторное совещание, где экзаменаторам напомнят, как нужно себя вести, пишет «Чита.ру»
Также родители волнуются о результате ЕГЭ. По их словам, дети, испытавшие такой стресс, могли сильно переволноваться и сдать экзамен на низкий балл.