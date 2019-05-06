Под залог в $65 млн суд Кувейта разрешил освободить россиянку

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог», — сказал советник председателя ТПП Москвы Владимир Сидоров.
Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 года. Тогда же был арестован кувейтский бизнес-партнер россиянки, пишет bfm.ru.
В мае 2018 года суд признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению.