Под залог в $65 млн суд Кувейта разрешил освободить россиянку

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в $65 млн россиянку Марию Лазареву, ранее приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, сообщает РИА Новости .

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог», — сказал советник председателя ТПП Москвы Владимир Сидоров.

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 года. Тогда же был арестован кувейтский бизнес-партнер россиянки, пишет bfm.ru.

В мае 2018 года суд признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению.