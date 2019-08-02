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Происшествия

Под Змеиногорском вырубили лес без документов, сплошняком и при попустительстве лесничества

Прокуратура края нашла многочисленные грубые нарушения при вырубке леса в Змеиногорском районе. По материалам проверки полиция возбудила два уголовных дела, сообщают в прокуратуре Алтайского края.

Рубки леса в Змеиногорском районе.
Рубки леса в Змеиногорском районе.
Скрин с YouTube

Змеиногорская межрайонная прокуратура провела проверку после сообщений в СМИ. «Вести Алтай» рассказали об обращении жителей района в Генпрокуратуру и в правительство региона, которые наглядно на видео показали, как под видом санитарных рубок, якобы необходимых для борьбы с вредителем полиграфом, лес вырубили сплошным образом, оставив пустоши.

Журналисты узнали, что решение о рубках приняли в филиале федерального учреждения «Рослесозащита» — «Центре защиты леса Алтайского края» на основе исследований, проведенных в 2017 году. Минприроды края заключило договор с краевым автономным учреждением «Алтайлес» на санитарные рубки, а оно в свою очередь наняло подрядчика — компанию «Колывань-лес».

Рубки леса в Змеиногорском районе.
Рубки леса в Змеиногорском районе.
Скрин с YouTube

Прокуратура выявила, что велись сплошные санитарные рубки в водоохранной зоне реки Корболиха, рубка деревьев производилась без разрешительных документов, при отсутствии контроля отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству, не принимались никакие меры по информации о незаконной рубке деревьев. Ущерб составил более 9,5 млн рублей.

Надзорное ведомство направило материалы проверок в полицию, и следственный отдел Змеиногорского отдела возбудил два уголовных дела: по ст. 158 («Кража») и ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений») УК РФ.

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