Подавший сигнал бедствия самолет направился в Москву

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, не стал садиться в Воронеже, направляется в сторону Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы», — сказал источник агентства.

Как следует из данных Flightradar24, лайнер находится у границы Липецкой и Тульской областей и продолжает движение на небольшой высоте в сторону Москвы.

Источник также сообщил, что самолет запросил 26 июля посадку в Москве из-за технической неисправности.

«Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку», — сказал собеседник агентства.

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия.