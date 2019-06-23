Поддался искушению: алтайский житель угнал открытую «шестерку», чтобы покататься

22 июня 32-летний житель села Глушинка Косихинского района угнал автомобиль ВАЗ-2106. Как он признался после задержания, «чтобы покататься», сообщают в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, мужчина проходил по улице мимо припаркованной машины и заметил, что салон открыт, а ключи находятся в замке зажигания. Он сел в салон, завел двигатель и уехал.

Угон ВАЗ-2106. ДПС 22.мвд.рф

Владелец автомобиля обнаружил пропажу через несколько минут после угона и обратился в полицию. На одной из улиц села экипаж ДПС обнаружил автомобиль. Полицейские остановили машину, управлявший ею мужчина не стал отпираться и признался, что угнал авто, чтобы покататься.

Судя по тому, что на него составили протокол по административному правонарушению за управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, угонщик был не трезв.

Полицейские возбудили уголовное дело за угон.