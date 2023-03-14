Подлодку-призрак с мертвецами и кокаином обнаружили в океане

Это произошло в Колумбии. Когда представители военно-морских сил зашли внутрь, то обнаружили огромный груз кокаина — 2,6 тонны.

Стоимость такого груза — 87,5 млн долларов, или около 6,6 млрд рублей, пишет DailyMail. Экипаж субмарины состоял из четырех человек. Двое погибли. Двое выжили — они госпитализированы, указывает Газета.Ru. Вероятно, они отравились ядовитыми парами.

Ранее почти тонну кокаина вынесло на пляж.

Общий вес «находки» составил 850 килограммов. Мешки кто-то «заботливо» соединил веревкой. Жандармам понадобились дополнительные люди и транспорт, чтобы вывезти почти тонну наркотиков.