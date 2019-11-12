«Подонки бывают везде»: глава призывной комиссии на Алтае извинился за стрельбу Шамсутдинова

Председатель призывной комиссии Крутихинского района Алтайского края Валерий Коминар извинился за стрельбу в забайкальской военной части, где рядовой Шамсутдинов убил восемь человек. Об этом пишет «Коммерсант».

Одним из убитых был Анатолий Куропов, уроженец поселка Красноряжский Алтайского края. В поселке Подборный, куда за время его службы успела переехать семья Куроповых, простились с погибшим.

На прощание в поселковую школу пришли больше 100 человек.

«На кладбище был траурный митинг, я выступил, попросил прощения от имени нашей власти за произошедшее. Подонки бывают везде, и такой оказался в части, где служил Анатолий», — сказал Коминар.

Он добавил, что администрация района помогла родным организовать похороны. Небольшую сумму родителям солдата передал владелец животноводческой фермы, где они работают, деньги собрали и офицеры части.

Напомним, что среди жертв стрелка оказались еще двое уроженцев Алтайского края. 21-летний рядовой, оператор по техническим средствам охраны Артем Никишин был призван из Кулунды. До окончания службы ему оставался один день.

19-летний ефрейтор, командир группы реагирования Алексей Андреев был призван из Бийска. Во время происшествия он был ранен, но скончался в госпитале.