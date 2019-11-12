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12 ноября -7°C

«Подонки бывают везде»: глава призывной комиссии на Алтае извинился за стрельбу Шамсутдинова

Председатель призывной комиссии Крутихинского района Алтайского края Валерий Коминар извинился за стрельбу в забайкальской военной части, где рядовой Шамсутдинов убил восемь человек. Об этом пишет «Коммерсант».

Мемориал. Память. Цветы.
Мемориал. Память. Цветы.
barnaul.org

Одним из убитых был Анатолий Куропов, уроженец поселка Красноряжский Алтайского края. В поселке Подборный, куда за время его службы успела переехать семья Куроповых, простились с погибшим.

На прощание в поселковую школу пришли больше 100 человек.

«На кладбище был траурный митинг, я выступил, попросил прощения от имени нашей власти за произошедшее. Подонки бывают везде, и такой оказался в части, где служил Анатолий», — сказал Коминар.

Он добавил, что администрация района помогла родным организовать похороны. Небольшую сумму родителям солдата передал владелец животноводческой фермы, где они работают, деньги собрали и офицеры части.

Напомним, что среди жертв стрелка оказались еще двое уроженцев Алтайского края. 21-летний рядовой, оператор по техническим средствам охраны Артем Никишин был призван из Кулунды. До окончания службы ему оставался один день.

19-летний ефрейтор, командир группы реагирования Алексей Андреев был призван из Бийска. Во время происшествия он был ранен, но скончался в госпитале.

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