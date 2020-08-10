По дорогам Алтая ездил дальнобойщик с пассажиром, который запугивал и грабил автостопщиков

Инцидент произошел 3 марта 2020 года. Трое 17-летних подростков решили автостопом доехать из села Павловск в село Рогозиха.

«На трассе они остановили фуру, в кабине которой кроме водителя был один пассажир. В пути следования водитель грузовика остановился под предлогом осмотреть машину», — рассказали в ведомстве.