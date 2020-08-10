Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 августа 30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

По дорогам Алтая ездил дальнобойщик с пассажиром, который запугивал и грабил автостопщиков

В Алтайском крае полицейские задержали пассажира дальнобойщика, подозреваемого в грабеже, сообщает региональное МВД.

Дальнобойщики.
Дальнобойщики.
открытые источники в интернете

Инцидент произошел 3 марта 2020 года. Трое 17-летних подростков решили автостопом доехать из села Павловск в село Рогозиха.

«На трассе они остановили фуру, в кабине которой кроме водителя был один пассажир. В пути следования водитель грузовика остановился под предлогом осмотреть машину», — рассказали в ведомстве.

После этого пассажир, угрожая расправой, забрал у одного из автостопщиков сотовый телефон и смарт-часы — общей стоимостью 12,5 тыс. рублей. После этого водитель и пассажир уехали.

Правоохранители задержали жителя Новосибирска 1998 года рождения, который признался в содеянном.

Мужчину обвинили в грабеже, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее сибиряка уже привлекали за подобное преступление.

Ранее пьяный дальнобойщик из Алтайского края попался полиции в Башкирии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость