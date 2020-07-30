Подозреваемая в «пьяном» и смертельном наезде на ребенка в Новоалтайске не признала свою вину

По версии седствия, вечером 26 июля 2020 года на одной из улиц Новоалтайска, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 44-летняя местная жительница ехала на автомобиле и не справилась с управлением. Она совершила наезд на 6-летнего ребенка, оказавшегося между машиной и придорожным столбом. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Подозреваемая вину в содеянном не признает и отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Суд «закрыл» женщину на домашний арест, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следователи СК устанавливают обстоятельства ДТП: назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.