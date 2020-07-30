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Происшествия

Подозреваемая в «пьяном» и смертельном наезде на ребенка в Новоалтайске не признала свою вину

Прокурор Новоалтайска передал в СУ СК по Алтайскому краю уголовное дело по погибшему в Новоалтайске ребенку, которого сбила женщина на машине, сообщает региональный Следком.

Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
vk.com/incident22.

По версии седствия, вечером 26 июля 2020 года на одной из улиц Новоалтайска, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 44-летняя местная жительница ехала на автомобиле и не справилась с управлением. Она совершила наезд на 6-летнего ребенка, оказавшегося между машиной и придорожным столбом. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Подозреваемая вину в содеянном не признает и отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Суд «закрыл» женщину на домашний арест, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следователи СК устанавливают обстоятельства ДТП: назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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