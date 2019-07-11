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Подозреваемые в убийстве барнаульца Михаила Седова не признали свою вину

11 июля в Алтайском краевом суде прошло первое слушание по делу о жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова. Двум парням, которые проходили по нему как подозреваемые, предъявили обвинения по статьям «Убийство по предварительному сговору» и «Разбой». Вину свою они пока не признали.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

21-летний Михаил Поспелов категорически отказался признаваться в содеянном. Его подельник Евгений Кочергин сообщил присяжным, что готов высказаться относительно выдвинутого ему обвинения, но сделает это позже.

Следующее заседание по этому делу пройдет 16 июля.

О чем говорили свидетели?

11 июля в суде выступили два свидетеля — друг Михаила Седова Руслан Нетбайлов, его мать Эльвира Адамайтес и вдова погибшего Виктория Переясловская.

Руслан рассказал, что он один из первых прибыл на место происшествия в гаражный кооператив, где обвиняемые избили Михаила. С этого начались его поиски.

Пропавший Михаил Седов.
Пропавший Михаил Седов.
Фото предоставлено супругой пропавшего

В день происшествия Руслан общался с Михаилом, погибший был в хорошем настроении, ничего беды не предвещало.

Как оказалось, в этот день Михаил помогал своей матери. Он должен был забрать у нее овощи и отвести в свой гараж, а затем отправится домой. Спустя час, когда он пропал, забеспокоилась жена Виктория.

Фотографии с места, где обнаружили труп похищенного барнаульца.
Фотографии с места, где обнаружили труп похищенного барнаульца.
vk.com/incident22
Фотографии с места, где обнаружили труп похищенного барнаульца.
Фотографии с места, где обнаружили труп похищенного барнаульца.
vk.com/incident22

Около гаражей, куда она приехала через некоторое время, нашли огромную лужу крови. Как позже выяснилось, кровь принадлежала Михаилу.

По версии следователей, 38-летнего барнаульца обвиняемые избили монтажками, погрузили в багажник его же автомобиля и вывезли за город. Где нанесли 5 ножевых ранений. Он скончался от потери крови.

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