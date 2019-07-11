Подозреваемые в убийстве барнаульца Михаила Седова не признали свою вину

21-летний Михаил Поспелов категорически отказался признаваться в содеянном. Его подельник Евгений Кочергин сообщил присяжным, что готов высказаться относительно выдвинутого ему обвинения, но сделает это позже.
Следующее заседание по этому делу пройдет 16 июля.
О чем говорили свидетели?
11 июля в суде выступили два свидетеля — друг Михаила Седова Руслан Нетбайлов, его мать Эльвира Адамайтес и вдова погибшего Виктория Переясловская.
Руслан рассказал, что он один из первых прибыл на место происшествия в гаражный кооператив, где обвиняемые избили Михаила. С этого начались его поиски.
В день происшествия Руслан общался с Михаилом, погибший был в хорошем настроении, ничего беды не предвещало.
Как оказалось, в этот день Михаил помогал своей матери. Он должен был забрать у нее овощи и отвести в свой гараж, а затем отправится домой. Спустя час, когда он пропал, забеспокоилась жена Виктория.
Около гаражей, куда она приехала через некоторое время, нашли огромную лужу крови. Как позже выяснилось, кровь принадлежала Михаилу.
По версии следователей, 38-летнего барнаульца обвиняемые избили монтажками, погрузили в багажник его же автомобиля и вывезли за город. Где нанесли 5 ножевых ранений. Он скончался от потери крови.