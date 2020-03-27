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Происшествия

Подозреваемых в жуткой кровавой резне поймали в Алтайском крае

В Новосибирске в одной из квартир многоэтажки нашли тела двух человек. Следователи с полицией выяснили, что подозреваемые в убийстве уехали в Алтайский край. Об этом рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

26 марта ночью в квартире отдыхала компания из пятерых человек: две женщины и трое мужчин. На почве ревности у них возник конфликт, который в итоге перерос в резню.

32-летний мужчина ножом нанес 60-летнему хозяину квартиры, его 41-летней знакомой и 23-летнему квартиранту множественные телесные повреждения по телу и в голову.

После этого вместе со своей знакомой они подожгли квартиру и скрылись.

Когда в квартире начался пожар, квартирант с множественными ножевыми ранами смог перелезть на балкон к соседям и сообщить о произошедшем.

Приехавшие медики экстренно забрали его в больницу. Парень жив, он находится под наблюдением врачей, уточнили в СК.

«Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в кратчайшие сроки была проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и 27 марта подозреваемые были задержаны на территории Алтайского края», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении их под стражу.

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