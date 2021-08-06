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Происшествия

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из СИЗО вместе с компанией рецидивистов

Из следственного изолятора Истра в Московской области сбежали пятеро заключенных, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Побег произошел около 4 утра 6 августа, заключенные использовали гаечный ключ.

«Интерфакс» узнал от источника имена сбежавших — Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

50-летнего Мавриди подозревают в убийстве «колбасного короля» — владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

Источник также сообщил, что у сбежавших нет оружия. Никто из сотрудников СИЗО не пострадал.

Одного из них подозревают в «преступной халатности», из-за которой заключенные сбежали.

«112» сообщает — накануне побега Александра Мавриди перевели из одной камеры в другую по просьбе одного из беглецов. Сотрудник не закрыл окошко, через которое в камеру передают еду. Ночью заключенные скрутили замок в камере и сорвали замок на воротах. В камере остались двое — они утверждают, что спали и ничего не видели, пишет polit.ru.

Прокуратура начала проверку.

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