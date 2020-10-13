Подозреваемого в массовом расстреле людей в российском регионе нашли мертвым

Труп обнаружен в деревне Большеорловское.

По данным источника ТАСС, стрелок покончил с собой, его тело нашли в лесополосе.

18-летний Даниил Монахов накануне стрелял в членов своей семьи, а также в других людей. Четыре человека погибли, трое получили ранения.

Что произошло

Он обстрелял рейсовый автобус и остановку общественного транспорта в Борском районе, пишет bfm.ru. Стрелявший убежал в лес.

По информации телеграм-канала Baza, у обстрелявшего автобус было два ружья и несколько десятков патронов. Одно ружье стрелок зарегистрировал 10 дней назад.

Ссора

ЧП случилось 12 октября после ссоры с бабушкой. Подросток приехал к ней в гости и, по одной из версий, незадолго до происшествия поссорился с ней.

По словам водителя автобуса, находившегося у остановки, пассажиры попросили подождать женщину, бегущую к остановке в тапочках, пишет Life. Затем они услышали выстрелы и увидели упавшего на землю пожилого мужчину, который встал и убежал в подъезд. Увидев, что «вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус», водитель быстро тронулся и «еле успел уехать с места стрельбы», отмечает издание.