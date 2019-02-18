В Барнауле задержали подозреваемого в жестоком убийстве матери

Правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве через несколько часов после совершения преступления. Возбудили уголовное дело, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло вечером 16 февраля в квартире в многоэтажке на улице Малахова. Там на бытовой почве поссорились 54-летняя женщина и ее сын. Во время конфликта пьяный молодой человек несколько раз ударил мать ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления барнаулец скрылся, но через несколько часов его задержали. Известно, что ранее молодой человек уже был судим.

Решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.