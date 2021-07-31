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Происшествия

Подозреваемого в зверском убийстве девушки быстренько уволили из полиции

Сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве девочки в Самарской области, уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Сегодня сотрудниками оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили предварительные данные, что между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений. Ранее местные СМИ сообщали о том, что мужчина встречался с девочкой, а после того, как она решила раскрыть это, он убил ее.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Какие еще есть версии

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девочки 2006 года рождения, тело которой со множественными повреждениями нашли 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

Подозреваемому в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как сообщал источник ТАСС в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

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