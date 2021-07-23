Подозреваемому в убийстве полицейского в Барнауле предъявили обвинение

По ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка) обвиняется 57-летний неоднократно судимый мужчина.
По данным следствия, вечером 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району Барнаула подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств.
«Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой оружие. Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист произвел прицельный выстрел в голову стража порядка, причинив раны не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении Следкома.
После этого обвиняемый поджег тело полицейского и его автомобиль.
Следователи проверили показания на месте, где обвиняемый показал, как совершил преступление.