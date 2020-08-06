Подозреваемой в смертельном ДТП с 6-летним мальчиком в Новоалтайске предъявили обвинение

Она обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
«Подозреваемая по-прежнему отказывается от дачи показаний, а также не выражает отношение к вине, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ», — добавили в СК.
Женщина находится под домашним арестом.
По версии следствия, 26 июля пьяная горожанка на Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.
Со слов свидетелей, машина въехала в столб и придавила ребенка.