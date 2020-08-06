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Происшествия

Подозреваемой в смертельном ДТП с 6-летним мальчиком в Новоалтайске предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 44-летней жительнице Новоалтайска, находившейся за рулем в момент смертельного наезда на 6-летнего мальчика. Женщина отказывается от дачи показаний, заявили в следкоме.

Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
vk.com/incident22.

Она обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

«Подозреваемая по-прежнему отказывается от дачи показаний, а также не выражает отношение к вине, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ», — добавили в СК.

Женщина находится под домашним арестом.

По версии следствия, 26 июля пьяная горожанка на Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.

Со слов свидетелей, машина въехала в столб и придавила ребенка.

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