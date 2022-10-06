Подозрительного парня в балаклаве заметили на территории школы в Барнауле

Днем 5 октября он разгуливал возле школы в Индустриальном районе города в районе ул. Взлетная.
На фоне недавних трагических событий в Ижевске персонал принял срочные меры: охранник нажал тревожную кнопку и подошел к молодосу человеку.
Оказалось, это бывший ученик школы.
Свое присутствие на территории учебного заведения он объяснил, что якобы просто прогуливался, а балаклаву надел, чтобы не замерзло лицо.
К моменту прибытия экипажа Росгвардии молодого человека уже не было на месте.
Прибывшие правоохранители потребовали изложить все обстоятельства случившегося в письменном виде и взяли объяснительные. Занятия в школе прерывать не стали.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске 26 сентября произошла стрельба. Погибли 17 человек.