7 октября
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Происшествия

Подозрительного парня в балаклаве заметили на территории школы в Барнауле

В Барнауле учеников и сотрудников одной из школ испугал странный парень в балаклаве, сообщает «МК на Алтае».

Росгвардия
Росгвардия
rosguard.gov.ru

Днем 5 октября он разгуливал возле школы в Индустриальном районе города в районе ул. Взлетная.

На фоне недавних трагических событий в Ижевске персонал принял срочные меры: охранник нажал тревожную кнопку и подошел к молодосу человеку.

Оказалось, это бывший ученик школы.

Свое присутствие на территории учебного заведения он объяснил, что якобы просто прогуливался, а балаклаву надел, чтобы не замерзло лицо.

К моменту прибытия экипажа Росгвардии молодого человека уже не было на месте.

Прибывшие правоохранители потребовали изложить все обстоятельства случившегося в письменном виде и взяли объяснительные. Занятия в школе прерывать не стали.

Напомним, в школе № 88 в Ижевске 26 сентября произошла стрельба. Погибли 17 человек.

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