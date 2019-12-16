«Подписал, не читая, и забыл». Барнаулец получил судимость за «работу» подставным директором

Алтайский краевой суд подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции, вынесшей приговор барнаульцу Ивану Р. за работу номинальным, подставным директором в двух фирмах. Срок он получил небольшой и условный, но в отдельных случаях за это преступление возможно наказание более строгое. В Алтайском крае

Как произошло преступление

Стать директором и учредителем фирм Ивану Р. предложил знакомый — сказал, что хочет заняться бизнесом, но нужно, чтобы документы были оформлены не на него. Знакомый заверил: все будет законно, и долгов у директора не появится.

Тот согласился. Передал фотокопию паспорта, а потом еще и съездил к нотариусу, где подписал все документы, не читая.

Как его раскрыли

Повода вспоминать о том, что подписал, у мужчины не было до тех пор, пока к нему домой не приехали сотрудники налоговой службы. Произошло это после того, как инспекция выяснила: он является руководителем двух «ОООшек», однако фирмы по месту регистрации фирм никакой деятельности не ведут.

Тогда Ивану Р. пришлось признаться: он лишь номинальный руководитель «ОООшек» — они оформлены на его имя по просьбе третьих лиц, чем занимаются — бог их знает. У него нет ни учредительных документов, ни печатей, объяснил он. Налоговую и бухгалтерскую отчетность он не заполняет и не сдает, ключ электронной цифровой подписи не получал.

Налоговая служба Из архива редакции

Как его судили

Фирмы Иван Р. закрыл уже лично — приехал в межрайонную налоговую службу и, как указано в решении суда, подписал «подготовленный сотрудником пакет документов». Тем не менее, делом заинтересовались правоохранительные органы. Они возбудили уголовное дело, которое в дальнейшем и передали в Центральный райсуд.

Судья признал барнаульца виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ — незаконное образование юрлица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 6 декабря Алтайский краевой суд подтвердил обоснованность решения.

Иван Р. получил условный срок — 1,5 года, с учетом раскаяния, помощи следствию и наличия малолетних детей.

Изъятые документы. 22.мвд.рф

Почему они соглашаются

В базе судебных решений «Правосудие» за последний год опубликовано около 50 приговоров, вынесенных судами Алтайского края по статье 173.1 УК РФ (но в базе публикуют не все судебные акты).

Из них, в общем, очевидно: соглашаются люди стать поставными директорами из-за денег. Суммы, которые они за такую непыльную работу получают, разные: иногда это от 1,5 до 5−6 тыс. рублей в месяц. Иногда — 5−10 тыс. рублей разово.

Что грозит за работу псевдодиректором

Какое наказание выносят суды? В большинстве случаев, условные сроки или обязательные работы.

Еще один житель Барнаула Янис С. за работу фиктивным директором получил реальный срок — 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Вынесение столь строгого наказания связано с тем, что он уже имел судимость (по другой статье).

Наталья С. за эти же действия получила 1,5 года условно. Александр А. за предоставление своих документов для регистрации «ОООшки» получил 180 часов обязательных работ.

Бизнес. Документы. СС0

Чем неприятен условный срок

Тем, кто получил условный срок, как правило надо раз в месяц «отмечаться» в уголовно-исполнительной инспекции. К тому же само по себе наличие судимости — не самый приятный момент в жизни.

Юрист Владимир Кулешов рассказал «Аргументам и фактам», что лицо, имеющее судимость, в течение ее срока оказывается ограниченным в выборе профессии и места работы (учебы) — например, не может обучаться в некоторых учебных заведениях, работать в режимных организациях, служить в правоохранительных органах и пр.

Лица, имеющие судимость, не имеют права на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия. У них есть ограничения в области избирательного права, в выборе места жительства и т. п. В общим, стоит хорошо подумать, надо ли соглашаться на такие заработки.